Microbuz asamblat din piese provenite de la autoturisme cautate in Italia si Germania, descoperit la P.T.F. Siret

Microbuzul in valoare de aproximativ 58.000 lei a fost indisponibilizat la sediul S.P.F. Siret in vederea continuarii cercetarilor.

In Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat, miercuri, pentru a intra in tara cetateanul ucrainean Mykola H., in varsta de 32 ani, care conducea un microbuz marca Mercedes Benz, inmatriculat in Ucraina.La controlul de frontiera, existand suspiciuni cu privire la mijlocul de transport, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare, ocazie cu care au constatat ca microbuzul este asamblat din piese ce provin de la doua autoturisme, care figurau in baza de date ca fiind "bunuri cautate pentru confiscare", alerte introduse de catre autoritatile din Italia si Germania. In urma celor constatate, cetateanul ucrainean este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, iar microbuzul, in valoare de aproximativ 58.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul S.P.F. Siret in vederea continuarii cercetarilor.