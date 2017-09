Autovehiculul in valoare de 90.000 lei a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera.

Microbuz cautat de autoritatile din Polonia, depistat in P.T.F. Siret. Politistii de frontiera din cadrul PTF Siret au indisponibilizat, vineri, un microbuz marca Renault Trafic, inmatriculat in Polonia condus de catre cetateanul Ivan N., in varsta de 28 de ani, din Republica Moldova. Barbatul s-a prezentat, la control, pentru efectuarea formalitatilor specifice, iar in urma verificarilor in bazele de date s-a constatat ca mijlocul de transport figura cu alerta "bun cautat pentru confiscare", alerta introdusa, in data de 21 septembrie, de catre autoritatile din Polonia. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire conform Codului Penal, iar microbuzul, in valoare de 90.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, in vederea luarii masurilor legale ce se impun.