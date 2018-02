Microbuz cautat de autoritatile franceze, depistat in P.T.F. Siret FOTO

Microbuzul, an fabricatie 2017, in valoare de aproximativ 30.000 euro a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera.

Microbuz cautat de autoritatile franceze, depistat in P.T.F. Siret. Vineri dimineata, in jurul orei 06.00, in P.T.F. Siret, s-a prezentat la control, pentru efectuarea formalitatile de frontiera, cetateanul ucrainean Petro H., in varsta de 30 de ani, care conducea un microbuz marca Mercedes- Benz Sprinter, cu numar de inmatriculare specific Ucraina. Cu ocazia formalitatilor de frontiera specifice, conducatorul auto a prezentat pentru control un certificat de inmatriculare care nu intrunea conditiile de forma si fond a unui certificat autentic. Oamenii legii au efectuat verificari suplimentare constatandu-se faptul ca certificatul de inmatriculare este fals total. Mai mult de atat, in urma consultarii bazelor de date, microbuzul s-a dovedit a fi cautat pentru confiscare, alerta fiind introdusa de catre autoritatile din Franta. Conducatorul auto a declarat ca masina apartine unui cetatean ucrainean, rolul lui fiind doar de a o transporta in Ucraina. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de uz de fals și tainuire, iar microbuzul, fabricat in anul 2017, in valoare de aproximativ 30.000 euro, a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, pana la finalizarea cercetarilor.