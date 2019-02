Microbuz indisponibilizat si 8.000 de pachete de tigari confiscate de politistii de frontiera de la Siret

Microbuz indisponibilizat si 8.000 de pachete de tigari confiscate de politistii de frontiera. Luni dimineata, la nivelul Sectorului P.F. Siret, politistii de frontiera au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana.

Astfel, oamenii legii au observat cu ajutorul aparaturii din dotare, cateva persoane care transportau peste frontiera de stat, din Ucraina in Romania, mai multe colete voluminoase.

Imediat, un echipaj mobil a actionat pentru retinerea persoanelor, moment in care acestea au abandonat coletele si au fugit spre teritoriul statului vecin.

In cel mai scurt timp au fost anuntate autoritatile de frontiera ucrainene despre producerea evenimentului, luandu-se totodata masuri de cercetare si verificare a zonei.

La fata locului, politistii de frontiera au descoperit abandonat un microbuz marca Mercedes, inmatriculat in Ucraina si mai multe colete cu tigari.

Autovehiculul folosit la activitatea infractionala si tigarile au fost transportate la sediul sectorului unde, in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 8.000 de pachete tigari.

Microbuzul a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor, iar intreaga cantitate de tigari in valoare de 93.600 lei a fost ridicata in vederea confiscarii.

Cercetarile continua in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate in activitatea infractionala.