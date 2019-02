Microbuzul implicat in carnagiul de la Sasca Noua, o rabla modificata artizanal. Soferul efectua ilegal curse spre Italia

Aceasta este parerea celor din Federatia Operatorilor Romani de Transport, care anunta ca vor organiza proteste dupa acest accident grav.

Carnagiul de la Sasca Noua, de saptamana trecuta, s-a produs din cauza vitezei excesive a soferului dar si a starii jalnice a microbuzului. Vorbim de o rabla cu rugina si care a fost modificata artizanal. Aceasta este parerea celor din Federatia Operatorilor Romani de Transport, care anunta ca vor organiza proteste dupa acest accident grav. Saptamana trecuta, la Sasca Noua, doua persoane au murit iar alte sapte au fost ranite in urma impactului intre un microbuz si o autoutilitara, dupa ce un cauciuc de la microbuz a explodat. Microbuzul, care apartinea unui sofer din Pascani, transporta la gramada persoane si colete in Italia. Federatia Operatorilor Romani de Transport sustine ca soferul ar fi facut ilegal curse in Italia cu o masina care de fapt nu era destinata transportului de persoane. 'Acest accident rutier a fost cauzat de viteza excesiva si starea tehnica necorespunzatoare a microbuzului transformat artizanal, microbuz care, din datele obtinute de Federatia Operatorilor Romani de Transport - F.O.R.T., efectua in mod regulat, transport ilegal de pasageri si marfuri catre Italia. Tragedia rutiera de la Sasca Noua se alatura seriei negre de astfel de evenimente, petrecute in ultimii ani, cu consecinte extrem de grave, un adevarat fenomen national pe care F.O.R.T. incearca de ani de zile sa il opreasca', se arata in comunicatul de presa. Protestele transportatorilor se vor organiza la Bucuresti dar in alte orase ale tarii pentru a determina autoritatile sa ia masuri impotriva celor care fac transport ilegal de persoane si marfuri. Astfel, mii de transportatori sunt asteptati sa protesteze numai la Bucuresti, pe 22 februarie. Acestia considera ca politicienii si autoritatile publice locale si centrale sunt factori direct responsabili pentru dezvoltarea acestui fenomen, unic la nivelul Uniunii Europene. Transportatorii atrag atentia ca aceste autovehicule, denumite impropriu 'de transport persoane', au suferit modificari tehnice neconforme si in fapt nu intra in categoria autovehiculelor de transport pasageri fabricate si omologate in acest scop. Se intampla accidente grave tocmai din cauza ca aceste vehicule nu beneficiaza de verificari periodice specifice la Registrul Auto Roman, verificari ce ar trebui sa urmareasca atat starea tehnica cat si respectarea gradului de confort si siguranta al pasagerilor.