Microexpozitia Arme albe la Cetate

In preajma Sarbatorilor Pascale, Muzeul Bucovinei, organizeaza o microexpozitie intitulata "Arme albe la Cetate, din patrimoniul Muzeului Bucovinei. Secolul XIX". Obiectele(sabii, baionete, iatagan s.a) din colectia de patrimoniu a institutiei vor fi expuse in Casa Custodelui de la Cetatea de Scaun, in perioada 14 aprilie - 2 mai. Prin acest proiect cultural se urmareste valorificarea expozitionala a patrimoniului mobil al Muzeului Bucovinei. Coordonatorul proiectului, Catrinar Gabriel Marcel alaturi de muzeograful Morosanu Elena Paula si conservatorii Cotoc Vasilica, Polocoseru Tiberiu si Ivan Mihai evidentieaza cele mai reprezentative piese din custodia Muzeului Bucovinei.