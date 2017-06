In perioada 22 iunie-22 iulie 2017, la Cetatea de Scaun a Sucevei, va fi organizata o microexpozitie intitulata Documente voievodale din Moldova, secolelel XIV –XVI. In cadrul microexpozitiei vor fi etalate facsimilele unor documente originale cu text in limba slavona care prezinta relatiile diplomatice, economice si politice dintre domnii Tarii Moldovei si regatele vecine.