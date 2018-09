Miercuri dimineata a fost semnat contractul de salubrizare menajera a Sucevei VIDEO

Dupa ani de taraganare din cauza unor contestatii la licitatiile organizate de Primaria Suceava, miercuri dimineata a fost semnat contractul de salubrizare menajera a Sucevei, in urma unei decizii favorabile a Curtii de Apel Suceava, instanta la care a ajuns sa fie judecata ultima contestatie. Anuntul despre semnarea contractului a fost facut de primarul Ion Lungu. Licitatia a fost castigata de asocierea formata din firmele Diasil si Ritmic. Contractul a fost semnat pentru o perioada de 12 ani si presupune foarte multe obligatii din partea castigatorilor, investitii in valoare de 9 milioane de euro. In primul rand este vorba de instalarea unui numar de 200 de platforme de colectare, 100 ingropate si 100 semiingropate. Alte obligatii din contract sunt distribuirea unui numar de 12.000 de pubele de 120 de litri fiecare si montarea unui numar de 1.000 de cosuri stradale. "In termen de 60 de zile firmele castigatoare trebuie sa se pregateasca, sa aduca utilaje, muncitori. La Suceava nu e cazul pentru ca ei sunt mobilizati deoarece sunt in contract. Eu i-am rugat ca aceasta perioada de mobilizare sa dureze cat mai putin, in asa fel incat sa aducem orasul la o stare de curatenie acceptabila si am toata convingerea ca firma Diasil, in asociere cu Ritmic, poate sa faca acest lucru, pentru ca a dovedit-o in urma cu doi ani de zile cand orasul Suceava era mult mai curat", a declarat Ion Lungu. Salubrizarea menajera a municipiului Suceava s-a facut in ultimii patru ani in baza unui contract temporar, dupa ce licitatiile au tot fost contestate. Zilele trecute instanta a dat castig de cauza firmelor desemnate la ultima licitatie organizata de Primaria Suceava, asa ca s-a putut semna acest contract.