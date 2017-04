Miercuri vor suna sirenele la Suceava

La nivelul judetului Suceava, exista 150 de sirene de alarmare publica, care pot fi utilizate in cazul unor dezastre sau alte situatii de protectie civila, modul de actionare a acestora fiind realizat local sau centralizat, din dispecerate.

IGSU desfasura in aceasta saptamana un amplu exercitiu, la nivel national, pentru testarea si verificarea unor echipamente din componenta sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila – PROCIV 2017. In perioada 18-21 aprilie, in localitati din tara, inclusiv in cele din judetul Suceava, va fi declansat mecanismul de instiintare a autoritatilor privind iminenta producerii unor evenimente deosebite si vor fi actionate echipamentele dedicate de avertizare/alarmare a populatiei din zone posibil a fi afectate de dezastre, prin intermediul semnalelor acustice. Simularile au inceput marti, iar timp de patru zile vor fi verificate atat fluxurile de transmitere a mesajelor de instiintare catre autoritati, cat si modul de functionare a mijloacelor de alarmare a populatiei(sirene) existente la nivelul comunitatilor. Miercuri, 19 aprilie, locuitorii judetului Suceava vor auzi semnalul de alarmare, compus din cinci sunete a cate 16 secunde fiecare, in intervalul orar 10:00-12:00.

Programul complet de desfasurare al exercitiului PROCIV 2017:

- 18 aprilie, orele 10:00-12:00, in judetele: Braila, Calarasi, Constanta, Galati, Ialomita, Tulcea si Vrancea;

- 19 aprilie, orele 10:00-12:00, in judetele: Suceava, Arges, Bacau, Botosani, Brasov, Buzau, Dambovita, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Neamt, Prohova, Vaslui si municipiul Bucuresti;

- 20 aprilie, orele 10:00-12:00, in judetele: Alba, Harghita, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Covasna, Maramures, Satu-Mare, Salaj si Sibiu;

- 21 aprilie, orele 10:00-12:00, in judetele: Arad, Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Olt, Teleorman, Timis si Valcea.

La nivelul judetului Suceava, exista 150 de sirene de alarmare publica, care pot fi utilizate in cazul unor dezastre sau alte situatii de protectie civila, modul de actionare a acestora fiind realizat local sau centralizat, din dispecerate."Recomandam cetatenilor sa ramana calmi si sa urmareasca informarile inspectoratului pentru situatii de urgenta", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.