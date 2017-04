Mii de comprimate de medicamente pentru bolnavii in faze terminale si fiole de substante interzise, ridicate in urma perchezitiilor facute la doctorita banuita ca isi injecta copiii cu morfina

Au fost gasite de procurori si ridicate peste 2.000 de comprimate de medicamente eliberate exclusiv in baza unor retete speciale din care aproape 600 de comprimate de xanax, o jumatate de sticluta de xanax lichid, circa 1.400 de comprimate si 24 de fiole de alte medicamente ce se elibereza pe baza de prescriptie medicala.

Procurorii au gasit un adevarat arsenal in locuinta doctoritei banuite ca si-ar fi injectat copiii cu morfina. Cu ocazia perchezitiilor efectuate in locuinta si biroul Lorenei Birleanu, sefa Centrului Medical al IPJ Suceava, cat si in locuinta unei alte persoane care ar fi ajutat-o la procurarea de medicamente ce contin substante stupefiante sau psihotrope, au fost gasite si ridicate peste 2.000 de comprimate de medicamente eliberate exclusiv in baza unor retete speciale din care aproape 600 de comprimate de xanax, o jumatate de sticluta de xanax lichid, circa 1.400 de comprimate si 24 de fiole de alte medicamente ce se elibereza pe baza de prescriptie medicala. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism- Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava au efectuat, luni, de trei perchezitii domiciliare in municipiul Suceava in vederea documentarii activitatii infractionale, in cazul doctoritei Lorena Birleanu, sefa Centrului Medical al IPJ Suceava. Ancheta in cauza a pornit de la o sesizare ce viza suspiciunea ca la doi minori, in varsta de 4 si 15 ani, le-ar fi fost administrate substante din categoria stupefiantelor.In urma prelevarii de probe biologice de la cei doi minori si a analizei acestora s-a evidentiat un rezultat pozitiv pentru opiacee si benzodiazepine.Una dintre persoanele vizate de ancheta ar fi avut acces direct, prin prisma atributiunilor de serviciu, la retete medicale prin care se prescriu droguri in scop terapeutic si este bannuita ca si-ar fi adminitrat sustante stupefiante sau psihotrope, in lipsa unor recomandari medicale. Cu ocazia perchezitiilor efectuate atat in locuinta si biroul doctoritei, cat si in locuinta unei alte persoane care ar fi ajutat-o la procurarea de medicamente ce contin substante stupefiante sau psihotrope, au fost gasite si ridicate peste 2.000 de comprimate de medicamente eliberate exclusiv in baza unor retete speciale. De asemenea, au fost ridicate retete speciale, registre, acte si prospecte medicale, documente cu valoare probanta in cauza.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.