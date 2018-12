Mii de suceveni au participat la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei FOTO

Prefectul Mirela Adomnicai, subprefectul Silvia Boliacu, vicepresedintii Consiliului Judetean Suceava, Viorel Seredenciuc si Gheorghe Nita, viceprimarii Sucevei, Lucian Harsovschi si Marian Andronache, parlamentarii ALDE Alexandru Baisanu si Ilie Nita parlamentarii PSD Ioan Stan, Alexandru Radulescu si Virginel Iordache, deputatul PNL Ioan Balan, reprezentanti ai institutiilor culturale, stiintifice si religioase, ligilor si fundatiilor, institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ai asociatiilor veteranilor de razboi, cadrelor militare in rezerva si retragere si Asociatiei Cultul Eroilor, precum si cateva mii de persoane au marcat impreuna la Suceava Ziua Nationala a Romaniei.

Dupa serviciul religios oficiat de IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, impreuna un sobor de preoti, prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a dat citire mesajului prim-ministrului Viorica Dancila cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in An Centenar.

Evenimentul a continuat cu ceremonialul de depunere coroane si jerbe de flori, in piata Steagurilor, parada militara si cu prezentarea tehnicii militare de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava, ISU Bucovina, IPJ Suceava, Directia Judeteana de Informatii Suceava.

Au participat efective de la Batalionul 335 Artilerie "Alexandru cel Bun" din Botosani, elevi de la Colegiul National Militar "Stefan cel Mare", Campulung Moldovenesc, si de la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" din Falticeni, cadre militare de la Centrul Militar Judetean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Bogdan Voda" Suceava, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucovina al Judetului Suceava, Inspectoratul de Politie Judetean.