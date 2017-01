Mii de suceveni au petrecut Revelionul in strada, la petrecerea organizata de Primarie VIDEO si GALERIE FOTO

Mii de suceveni au indurat frigul si au petrecut pe cinste la Revelionul in aer liber organizat de Primaria Suceava. Oamenii au dansat tot spectacolul si s-au prins in hore.La intarea in noul an ei au avut parte de un minunat foc de artificii oferit de municipalitate.Pe scena a urcat si primarul Ion Lungu, care a numarat ultimele secunde pana la intrarea in 2017, impreuna cu petrecaretii. Printre artistii care au incalzit atmosfera la cumpana dintre ani se numara:Calin Brateanu, Nicolae Vieru, Gabriela Teisanu, Alexandru Recolciuc, Ana Ilca Muresan, Gheorghe Finis, Cristina Gheorghiu, Sorin Filip si invitata de onoare a spectacolului Roxana Nemes.Sucevenii au petrecut in parcarea Iulius Mall pana tarziu in noapte si au aplaudat si spectacolul pirotehnic de exceptie. Spre final oamenii s-au prins in hore chiar printre sticlele, paharele si cioburile lasate in urma de unii petrecareti. Cei de la salubrizare au ridicat dupa petrecerea in strada tone de gunoaie.