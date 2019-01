Mii de suceveni au petrecut la Revelionul organizat de Primaria Suceava VIDEO

Mii de suceveni si-au petrecut Revelionul in parcarea Iulius Mall, la petrecerea maraton organizata de Primaria si Consiliul Local al municipiului Suceava. Oamenii s-au prins in hore, au cantat si au dansat cu artistii de pe scena si au ciocnit cate un pahar de sampanie. Printre cei care au incalzit atmosfera s-au aflat: Adda, Shift, Paula Selling (care a oferit un spectacol extraordinar, suta la suta live), solista suceveana Alina Iosif, aplaudata indelung de spectatorii care s-au prins in hore, solistul Marius Zgaianu, cel care a urcat caprita pe scena si i-a urat pe suceveni, Gheorghita Rotaru, Nicoleta Hafiuc, Viorica Galan, Alexandru Recolciuc si Ansamblul Salceanca. A fost un show de zile mari, iar la miezul noptii primarul Ion Lungu a urcat pe scena in aplauzele miilor de suceveni si a numarat secundele pana la intrarea in noul an, alaturi de tanara interpreta de muzica populara Andra Matei.Edilul a urat celor prezenti un An Nou cu sanatate si impliniri. A urmat un spectaculos foc de artificii, care a marcat intrarea in anul 2019. Gazda concertului maraton a fost, ca si in anii trecuti, prezentatorul Ovidiu Rusu. Primarul Ion Lungu a coborat de pe scena si a ciocnit sampanie impreuna cu sucevenii aflati in public, intr-o atmosfera relaxanta si de sarbatoare. Si echipa Informatiata.ro va ureaza un An Nou cu sanatate si impliniri alaturi de cei dragi!