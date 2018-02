Mii de suceveni, la spectacolul oferit de Carla`s Dreams FOTO

Trupa suceveana UNISON BAND a fost, de asemenea apreciata, de miile de spectatori.

Spectacol senzational oferit sambata seara de cei de la Carla`s Dreams, cu ocazia sarbatorii a 630 de ani de la atestarea documentara a Sucevei. Trupa a fost aplaudata de peste 10.000 de suceveni. In public s-au strans atat tineri dar si suceveni mai in varsta. Cu totii au fredonat piesele cunoscutei trupei si i-au aplaudat pe artisti la scena deschisa. Primarul Ion Lungu a oferit din partea municipalitatii solistului formatiei diploma si medalia aniversara Suceava-630 de ani. La finalul concertului miile de spectator au putut admira un superb foc de artificii. O trupa apreciata si aplaudata de suceveni, care a cantat in deschiderea baietilor de la Carla`s Dreams, a fost UNISON BAND, cei care au incalzit atmosfera mai ales in ritmuri rock, abordand un repertoriu destul de dificil, in special piese din repertoriul international. La finalul prestatiei acestora publicul s-a prins in hora pe cunoscuta melodie Canta Cucu-n Bucovina.