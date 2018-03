Milisauti. Interventie a pompierilor pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in camera centralei termice

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de aparate electrice lasate sub tensiune si nesupravegheate.

Interventie a pompierilor pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in camera centralei termice, miercuri dupa-amiaza, in orasul Milisauti. Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti si lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Milisauti au intervenit cu trei autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau in interiorul camerei centralei termice, cu pericol de propagare la intreaga locuinta. Incendiul a fost lichidat dupa o ora. Au ars materiale textile, obiecte de mobilier din PVC, tamplarie din PVC(o fereastra si o usa) si izolatia cablurilor electrice. S-au degradat peretii incaperii pe 80 de metri patrati, precum si echipamentele din interior. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de aparate electrice lasate sub tensiune si nesupravegheate. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat restul locuintei, cu bunurile din interior.