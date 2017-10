Mineralia-expozitia de cristale si bijuterii, la Muzeul de Stiintele Naturii Suceava

Muzeul de Stiintele Naturii Suceava gazduieste in perioada 3-5 noiembrie Mineralia-Expozitia de cristale si bijuterii, Agatul-regina pietrelor semipretioase. Expozitia Mineralia va propune o incursiune in lumea pietrelor fine si pretioase. Sucevenii vor putea sa admire pietre brute - cristale si minerale de colectie, fosile, meteorit, pietre taiate si slefuite pentru montura(geme), bijuterii originale, numai din pietre naturale, dar si ornamente din piatra slefuita. Agatul ocupa un loc special printre pietrele folosite in podoabe, bijuterii sau ornamente. Este o piatra fascinanta prin infinitatea de modele, texturi si culori pe care le prezinta.