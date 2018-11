Minerii de la Crucea au intrat in greva pe termen nelimitat

Greva, la Exploatarea de Uraniu de la Crucea. Peste 300 de mineri de aici au intrat de luni dimineata in greva, nemultumiti ca nu si-au primit salariile aferente lunilor septembrie si octombrie. Acestia au refuzat sa intre in subteran si s-au adunat in curtea sediului administrativ pentru a protesta. Minerii ameninta ca vor continua greva pe termen nelimitat. De situatia de la Crucea a fost informat si prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicai. Aceasta a purtat discutii la Ministerul Energiei pe 5 noiembrie pe tema problemelor de la Crucea si spune ca solutia pentru plata salariilor minerilor este aceea de a vinde stocul de uraniu exploatat pana acum, mai ales ca sucursala are datorii si catre furnizori.