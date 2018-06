Ministrul Educatiei: Decizia de condamnare a lui Dragnea are un anumit grad de incertitudine

Ministrul Educatiei, Valentin Popa, considera ca decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea are un anumit grad de incertitudine. "Maniera in care s-a pronuntat decizia de condamnare a domnului Liviu Dragnea opinia separata a unuia din cei trei judecatori, articolul invocat, arata ca aceasta decizie are un anumit grad de incertitudine. Sunt sigur ca deciziile viitoare ale instantei vor anula aceasta sentinta si astfel va fi confirmata prezumtia de nevinovatie de care se bucura in acest moment domnul Liviu Dragnea - presedintele PSD", a spus Valentin Popa.

In cursul zilei de joi, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnpat pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva.