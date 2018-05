Ministrul Sanatatii spune ca noul spital din Falticeni se va deschide anul viitor

Prezenta joi in judetul Suceava, Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca vor fi alocate fondurile necesare finalizarii noului spital din municipiul Falticeni. Declaratia a fost facuta chiar la Falticeni in prezenta parlamentarilor social democrati Ioan Stan, liderul Organizatiei Judetene a PSD Suceava, si Alexandru Radulescu. Sorina Pintea estimeaza ca spitalul va fi terminat anul viitor. 'Avand in vedere faptul ca mandatul meu este pana in 2020 nu cred ca se pune problema sa nu fie terminat. Alocarile bugetare de la minister facute de o comisie pe anumite criterii de eligibilitate au fost foarte clare, terminam lucrarile deja incepute care au un stadiu de executie foarte avansat', a declarat ministrul Sanatatii. La spitalul din Falticeni s-au cheltuit pana in prezent 52,7 de milioane de lei pentru lucrari de constructii montaj, necesarul estimat fiind 57 de milioane de lei, suma care este insa acoperita din alocarea bugetara de 11 milioane de lei din anul acesta. Noul spital va deservi aproximativ 150.000 de oameni.