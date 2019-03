Ministrul Transporturilor anunta ca vom avea drum expres intre Siret si Pascani

Vom avea pana la urma un drum expres intre Siret si Pascani. Aflat vineri in inspectie la soselele de centura de la Radauti si Suceava, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca licitatia pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic va fi lansata in luna aprilie. Ministrul a vrut astfel sa ii raspunda presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care i-a trimis o scrisoare deschisa in care solicita, printre altele, si demararea lucrarilor la acest drum. Razvan Cuc a replicat ca Flutur ar trebui sa-si vada de treaba lui si deseurile din judet si nu de lucrarile din subordinea Ministerului Transporturilor. Acesta l-a ironizat pe presedintele CJ Suceava pentru faptul ca a venit cu lopata in spate si a sapat apoi pe centura de ocolire a Sucevei . 'Am vazut acum ceva timp un filmulet cu dansul, cum punea pietris cu lopata la rotile unei autobasculante. Punea la rotile din fata, la un camion cu tractiune spate. In primul rand, daca tot vrei sa faci lucruri care dau bine la presa, macar fa-le cum trebuie si in al doilea rand: ai terminat toata treaba la Consiliul Judetean? Aveti toate deseurile la negru, drumurile sunt plombate, fara gropi? Eu nu stiu de ce vrea sa se bage pe obiectivele care sunt asumate de Ministerul Transporturilor, in conditiile in care am inteles ca deseurile sunt cum sunt, macar daca faci o treaba, fa-o ca lumea', a replicat Razvan Cuc.