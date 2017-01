Baiatul a fost transportat la Spitalul Judetean.

Minor accidentat de o masina pe raza comunei Dumbraveni. Luni, ora 15.30, un barbat, de 22 de ani, din comuna Dumbraveni, in timp ce conducea autoturismul, pe DJ 208B, in interiorul localitatii Dumbraveni, dinspre Siminicea spre DN29, dupa o curba la dreapta, a surprins si accidentat un minor de noua ani, din comuna Dumbraveni, care se deplasa pe partea carosabila. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a minorului care a fost transportat cu ambulanta la Sectia UPU a Spitalului Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ si i-au fost prelevate probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".