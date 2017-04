In urma impactului minorul a fost ranit, motiv pentru care a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul municipiul Campulung Moldovenesc in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Minor de sapte ani accidentat in timp ce traversa strada neregulamentar, la Campulung Moldovenesc. Luni, in jurul orei 17.00, o femeie de 34 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, in timp ce conducea autoturismul pe strada Trandafirilor din municipiul Campulung Moldovenesc, din directia strazii 22 Decembrie spre strada Silvicultorului, a surprins si accidentat un minor de 7 ani, care s-a angajat in traversarea drumului public prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator, iesind de dupa doua autoturisme parcate pe trotuar. In urma impactului minorul a fost ranit, motiv pentru care a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul municipiul Campulung Moldovenesc in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Dupa accident conducatoarea auto a oprit autoturismul la fata locului, dupa care, apreciind ca ingreuneaza traficul, a modificat locul initial in care s-a oprit autoturismul si l-a condus la circa 35 de metri de locul producerii accidentului, parcandu-l pe partea dreapta si asteptand sosirea politiei. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, dupa care i-a fost recoltata o proba de sange in vederea determinarii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia".