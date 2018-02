Minor din Scheia, cercetat dupa ce a batut un politist si a distrus autospeciala acestuia

Tanar de 17 ani, pus sub control judiciar pentru 60 de zile dupa ce a agesat politistii chemati sa intevina intr-un scandal, in localitatea Scheia. Acesta este cercetat pentru comiterea a doua infractiuni de ultraj si o infractiune de distruge. Minorul este acuzat ca, in timpul interventiei politistilor, l-a agresat fizic pe un agen, cu pumnul in zona obrazului stang. In acelasi context, i-a amenintat cu moartea pe cei doi politisti veniti sa aplaneze un conflict, lovind totodata autospeciala de politie cu o scandura din lemn, de o lungime de 2,30 metri. Vehiculul a fost avariat destul de grav. In cauza, procurorii au efectuat urmarirea penala cu concursul organelor de cercetare penala din cadrul Politiei Comunale Scheia.Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si a stabilirii raspunderii penale.