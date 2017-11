Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt, ce va fi solutionat procedural.

Minor prins in flagrant in timp ce fura bani dintr-un autoturism. Marti, ora 15.30, in timp ce executa sarcinile de serviciu, o patrula din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a surprins in flagrant un minor de 12 ani din comuna Sucevita, care a sustras dintr-un autoturism neasigurat, parcat pe o strada din localitate, suma de 900 lei. In urma cercetarilor, politiștii au identificat și persoana vatamata, un localnic de 38 de ani. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt, ce va fi solutionat procedural.