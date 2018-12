Minor trimis in judecata dupa ce a atacat un tanar cu un briceag

Un minor a atacat un tanar cu un briceag in plina strada, in municipiul Suceava. Acesta a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor si tulburarea ordinii si linistii publice.

Potrivit procurorilor, in data de 02 noiembrie, in jurul orei 19:00, minorul s-a intalnit pe raza localitatii de domiciliu cu doi prieteni si a consumat impreuna cu acestia o cantitate nedeterminata de bauturi alcoolice. Ulterior, cei trei au hotarat sa se deplaseze in municipiul Suceava pentru a manca la un restaurant. Inainte de a pleca minorul s-a deplasat la domiciliu si a luat un cutit tip briceag.

Cele trei persoane au ajuns la localul de pe raza orasului Suceava in jurul orei 22.00. Acolo s-au asezat la o masa si au comandat o sticla de votca (de aproximativ un litru) din care au inceput ulterior sa bea.

Dupa aproximativ o ora, in acelasi local au intrat victima impreuna cu alti doi prieteni. Aceste trei persoane s-au asezat la o masa situata in apropierea minorului si prietenilor sai si au comandat mancare.

Unul din prietenii cu care agresorul era la masa era ruda cu unul dintre prietenii victimei. Intre acestia a avut loc o discutie in contradictoriu, dar atat prietenul persoanei vatamate cat si persoana vatamata i-au solicitat prietenului minorului sa ii lase in pace.

La un moment dat, victima si prietenii sai au hotarat sa paraseasca localul - in momentul in care s-au ridicat de la masa si s-au indreptat catre bar pentru a achita nota de plata, agresorul si prietenul sau s-au ridicat la randul lor de pe scaune si s-au deplasat spre iesire, parasind localul inaintea celor trei.

Cele trei persoane au parasit restaurantul insa, in momentul cand au ajuns afara, de ei s-a apropiat inculpatul impreuna cu prietenul sau. Aflat deja intr-o stare avansata de ebrietate minorul s-a apropiat din spate de victima si, cu cutitul tip briceag pe care il avea asupra sa, i-a aplicat acesteia un numar de trei lovituri in zona dorsala.

"Simtind intepaturile produse prin actele de violenta ale inculpatului, persoana vatamata s-a indepartat in fuga de aceasta - la randul sau inculpatul a fugit dupa persoana vatamata, a ajuns dupa o scurta distanta in spatele sau si a incercat sa-i aplice o noua lovitura cu acelasi cutit. Persoana vatamata s-a intors cu fata catre acesta si a observat gestul violent, a ridicat mana pentru a se apara, astfel ca o noua lovitura ce urma sa-i fie aplicata intr-o zona superioara a corpului a fost receptionata de victima la mana stanga", sustin procurorii.

Victima a fugit catre catre statia de autobuz din apropiere, loc unde se aflau mai multe persoane, a fost urmarita de catre agrespr insa acesta nu a mai reusit sa-i aplice alte lovituri.

Un martor a fugit pe partea opusa a strazii si din locul respectiv a apelat Dispeceratul 112, ulterior victima fiind transportata la spital.

Conform concluziilor medicului legist care a examinat victima, aceasta a prezentat trei plagi taiate-intepate toracice nepenetrante si o plaga taiata la nivelul degetului V de la mana stanga. Aceste plagi s-au putut produce prin lovire cu un obiect taietor-intepator care ar putea fi un cutit. Plaga taiata de la nivelul mainii stangi a fost apreciata a fi leziune de aparare. Leziunile au necesitat in vederea vindecarii un numar total de 11-12 zile de ingrijiri medicale.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.