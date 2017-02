Minora accidentata de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar, la Serbauti

Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Minora accidentata de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Miercuri, in jurul orei 13.00, un barbat de 32 de ani, din comuna Calafindesnti, in timp ce conducea autoturismul marca Ford Focus pe DJ 209D, in localitatea Serbauti, din directia Serbauti catre Calafindesti, la km 34+970 a surprins si accidentat o minora de 8 ani, din comuna Serbauti care s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis si fara sa se asigure. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala usoara a minorei care a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio cerebral inchis, escoriatii fata dreapta si escoriatii mana dreapta. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ si i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.