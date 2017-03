Fata de 16 ani locuia in municipiul Suceava.Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apelaze politia prin 112.

Minora disparuta de la domiciliu de o saptamana. Anca Moraru, de 16 ani, din sat Paltinis, comuna Gura Teghii, judetul Buzau, fara forme legale in municipiul Suceava, este cautata de politisti dupa ce a disparut de la domiciliu. In data de 8 martie aceasta a plecat din municipiul Suceava si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inaltime de cca. 1.60 m., ochi albastri, par vopsit negru, lung pana la nivelul soldurilor, ten alb, constitutie atletica. In momentul plecarii, minora era imbracata cu o geaca din fas de culoare neagra si o pereche de pantaloni tip blugi, de culoare neagra, iar in picioare purta o pereche de pantofi sport de culoare neagra. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apelaze politia prin 112.