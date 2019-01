Mircea Alexandru Macovei este noul director medical al Spitalului Judetean Suceava

Mircea- Alexandru Macovei, medic primar la Sectia Ortopedie-Traumatologie, este noul director medical al Spitalului Judetean Suceava. Acesta a fost numit prin dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, la propunerea conducerii spitalului.Astfel, dr. Doina Elena Ganea revine in functia de medic sef la Sectia Oncologie Medicala.

"De-a lungul timpului, chiar de la trecerea Spitalului Judetean de Urgenta din Suceava in subordinea Consiliului Judetean Suceava, doamna Ganea a fost in echipa de baza cu care am realizat lucruri extraordinare la spital, SJU din Suceava devenind unul dintre cele mai apreciate din tara. Aceasta echipa a reusit sa atraga peste 50 milioane Euro, iar aprecierile la adresa doamnei Ganea, acum la incheierea mandatului de director medical, au in vedere si aportul pe care l-a avut doamna doctor in parcurgerea etapelor de evaluare in vederea acreditarii si reacreditarii principalei unitati spitalicesti din judet", a precizat Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava.

Directiile de dezvoltare ale Spitalului Judetean Suceava anuntate si de noul director medical, vin in completarea proiectelor curajoase pe care Consiliul Judetean Suceava le promoveaza, respectiv construirea noului ambulatoriu integrat de 4.000 mp, deschiderea Centrului de radio-terapie, dezvoltarea Compartimentului de chirurgie plastica cu unitate speciala pentru marii arsi, dezvoltarea Centrului de chirurgie interventionala, dar si infiintarea unui spital pentru copii.

"Scopul nostru este sa crestem eficienta actului medical astfel incat populatia sa fie tot mai multumita de actul medical din Spitalul Judetean de Urgenta Suceava", a completat Flutur.