Mircea Laurus, primarul orasului Milisauti, gasit de ANI in conflict de interese

Mircea Laurus, primarul orasului Milisauti, a fost gasit de Agentia Nationala de Integritate(ANI) in conflict de interese administrativ. In calitate de primar, in anul 2013, a emis si semnat o Dispozitie si a semnat contractul individual de munca privind angajarea fiicei sale in functia de muncitor calificat in cadrul Serviciului gospodarie comunala, administrativ din aparatul de specialitate al primarului. Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 70 si art. 76 din Legea nr. 161/2003. De asemenea, Vlad Cobeleta Constantin, fost consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Ulma, judetul Suceava, a fost gasit in incompatibilitate. In perioada 14 noiembrie 2012 - 30 septembrie 2016, a detinut simultan functia de consilier local si calitatea de angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al primarului comunei Ulma, judetul Suceva, incalcand astfel prevederile legale ale art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.