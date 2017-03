Mirela Adomnicai a fost investita oficial in functia de prefect al judetului Suceava VIDEO

Este prima femeie numita prefect al judetului.

Mirela Adomnicai, pana mai ieri sefa AJOFM Suceava, a fost investita oficial sambata in functia de prefect al judetului Suceava. Este prima femeie numita prefect al judetului nostru. Aceasta l-a inlocuit in functie pe Constantin Harasim. Ceremonia de investire a avut loc in sala Stefan cel Mare a Palatului Administrativ, in prezenta ministrului agriculturii, Petre Daea, si a directorului general al Directiei Generale pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Teodor Iulian Gheorghe, dar si a unor parlamentari PSD si a sefilor de institutii descentralizate.Dupa depunerea juramantului, Mirela Adomnicai a vorbit celor prezenti la ceremonie precizand ca in activitatea sa vrea sa se bazeze pe o echipa puternica, "pentru ca in final sa reusim sa implementam programul de guvernare al Guvernului, in beneficiul cetatenilor", a spus aceasta. De asemenea, noul prefect spune ca va veghea pentru respectarea legii in judetul Suceava si ca niciodata nu va cere unor sefi de institutii sa isi depaseasca limitele prevazute de lege. Mirela Adominicai se bazeaza si pe sprijinul presei in vederea promovarii activitatii Prefecturii. De asemenea, ea isi doreste o buna colaborare cu parlamentarii de Suceava pentru promovarea initiativelor legislative de care vor avea nevoie unitatile administrativ teritoriale (vezi video discurs Mirela Adomnicai). Mai trebuie spus ca din cabinetul noului prefect de Suceava vor face parte un om de televiziune, Robert Holman (PLUS TV) si un consilier juridic, Bogdan Filip. Robert Holman urmeaza sa se ocupe in principal de relatia Prefecturii Suceava cu mass media.