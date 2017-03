Mirela Adomnicai a fost numita prefect al judetului Suceava

Mirela Adomnicai, directoarea AJOFM Suceava, a avut parte de Ziua Femeii de un cadou mai special, in speta de o noua numire in functie. Executivul a adoptat in sedinta de miercuri, 8 Martie, o serie de hotarari de Guvern privind incetarea exercitarii unor functii publice de prefect sau subprefect, precum si numiri, cu caracter temporar, in aceste functii publice. Astfel Constantin Harasim a fost inlocuit din functia de prefect al judelui Suceava cu Mirela Adomnicai. Mirela Adomnicai este licentiata in drept si a fost deputat de Suceava din partea PSD.