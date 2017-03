Mirela Elena Adomnicai, noul prefect de Suceava, va fi investita in functie, sambata, in sala Stefan cel Mare din Palatul Administrativ, in prezenta lui Teodor Iulian Gheorghe - Director general al Directiei Generale pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Prin Hotararea de Guvern cu nr. 104/8 martie 2017, Mirela Elena Adomnicai a fost numita in functia publica de prefect al judetului Suceava.