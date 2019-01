Misiunile jandarmilor suceveni in acest weekend

Opt jandarmi vor participa la misiunea de mentinere a ordinii si linistii publice in zona Aeroportului International Salcea.

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava va asigura in acest weekend masurile de ordine la urmatoarelor manifestari: spectacolele de colinde, datini si obiceiuri de iarna, organizate in zona Parcului Municipal din municipiul Vatra Dornei, procesiunea religioasa dedicata sarbatorii "Botezul Domnului" pe rit vechi, organizata in municipiul Falticeni de catre Biserica Ortodoxa pe stil vechi - Eparhia Sucevei, in ziua de 19 ianuarie.

Totodata, opt jandarmi vor participa la misiunea de mentinere a ordinii si linistii publice in zona Aeroportului International Salcea.

Avand in vedere faptul ca in perioada urmatoare foarte multe persoane se vor afla in statiunile turistice de la munte, jandarmii din cadrul posturilor montane vor asigura protectia turistilor pe cele sase partii de schi omologate din judet (partia Soimul - Gura Humorului, partia Izvorul Alb - Campulung Moldovenesc, partia Drumul Tatarilor - pasul Mestecanis si partiile Veverita, Parc si Dealul Negru - Vatra Dornei).

In acest sens, Inpectoratul de Jandarmi Judetean Suceava recomanda turistilor: sa patrunda pe partiile sau traseele de schi doar cu echipament adecvat, sa nu foloseasca sanii, dispozitive improvizate sau alte materiale pe partii, sa aleaga traseul in functie de nivelul de pregatire astfel incat sa nu fie incomodati sau pusi in pericol cei din jur, sa evite oprirea pe partie in zonele inguste sau acolo unde vizibilitatea este redusa si sa respecte semnele si indicatoarele de pe partie.

"De asemenea, turistii trebuie sa manifeste rabdare, sa respecte indicatiile jandarmilor montani si sa evite implicarea in conflicte de orice natura.In cazul in care sunt victime ale unor accidentari pe pe partia de schi sau martori ale unor fapte de natura antisociala sau fapte de natura sa tulbure ordinea si linistea publica, cetatenii se pot adresa direct echipajelor de jandarmi montani din zona sau pot solicita sprijin prin sistemul unic de urgenta 112", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava.