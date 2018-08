Mitingul aviatic Suceava Air Show a fost anulat. Pe Aeroportul Suceava va avea loc o expozitie de avioane la sol

Mitingul aviatic Suceava Air Show a fost anulat, dupa tragedia de la Fratautii Vechi. Pe Aeroportul Suceava va avea loc o expozitie de avioane la sol. Accidentul aviatic a avut loc, sambata, pe raza localitatii Fratautii Vechi, pe un aerodrom privat. Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor. Cei doi piloti se antrenau pentru Suceava Airshow. In timpul unor zboruri de antrenament, cele doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor, iar ulterior s-au prabusit in afara pistei. Impactul a avut loc la 200 de metri inaltime, pe cand avioanele coborau.Cei doi piloti de la mansa au ramas incarcerati. Din nefericire, unul dintre piloti a fost declarat decedat, in timp ce celalalt a fost transportat in stare grava cu un elicopter SMURD la Iasi. Cornel Marinescu, in varsta de 60 de ani, originar din Bucuresti, este pilotul care si-a pierdut viata. Celalalt pilot, Bochis Sorin, in varsta de 53 de ani, din Timisoara, a fost transportat in stare grava la spital.