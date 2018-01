Mitocu Dragomirnei. Doi frati s-au jucat cu focul si au provocat un incendiu

Incendiu in localitatea Mitocu Dragomirnei, dupa ce doi frati s-au jucat cu focul. Luni, in jurul orei 12.00, parintii acestora au plecat in oras cu treburi. La domiciliu au ramas doi copii de trei si patru ani, care au fost lasati in grija fratelui mai mare, un tanar de 19 ani. In timp ce fratele mai mare se afla intr-una din camerele casei, cei doi micuti se jucau intr-o alta camera. La un moment dat, baietelul de patru ani a aprins cu o bricheta un articol vestimentar din camera. Cei doi minori s-au speriat si au iesit din camera, focul extinzandu-se la alte articole textile. Cand a simtit miros de fum, tanarul de 19 ani si-a luat fratii si impreuna au iesit din imobil. Acesta a sunat imediat la 112. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul I.S.U. Suceava. In momentul sosirii echipajelor la fata locului, incendiul se manifesta in interiorul casei de locuit, cu posibilitate de propagare la intreaga casa. In urma incendiului au ars diverse articole textile si s-au deteriorat finisajele interioare din doua camere, in suprafata totala de 25 mp.