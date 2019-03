Moarte ciudata dupa un chef cu alcool, pe Oituz

Moarte ciudata a unui barbat de 48 de ani, din Suceava. Joi seara, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata telefonic de catre angajati ai Sectiei UPU din cadrul Spitalului Judetean Suceava cu privire la faptul ca la aceasta unitate a fost adus in coma un barbat de 48 de ani, care prezinta mai multe traumatisme suferite in urma unei caderi de la inaltime. Ulterior, pacientul a ajuns pe masa de operatie si a murit din cauza leziunilor grave. In urma cercetarilor s-a constatat ca joi barbatul s-a deplasat la domiciliul unui sucevean ce locuieste pe strada Oituz, unde a consumat bauturi alcoolice impreuna cu acesta si alte doua persoane. Din declaratiile acestora reiese ca, in jurul orelor 20.00, barbatul a inceput sa spuna ca se simte rau si vrea sa plece acasa, dupa care s-a dus in bucatarie, de unde a sarit sau a cazut pe geam. Cert este ca acesta a fost gasit pe caldaram avand leziuni foarte grave mai ales la nivelul capului. El a fost transportat de un echipaj SMURD la Sectia UPU din cadrul Spitalului Judetean Suceava unde, in urma consultului, s-a stabilit ca a suferit fracturi costale bilaterale, fractura de coloana cervicala, excoriatii si fractura craniana biparientala. Pacientul a fost dus in sala de operatie si a fost supus unei interventii chirurgicale, insa la scurt timp a decedat. Martorii au precizat ca nu a existat nici un conflict la petrecerea respectiva, nu s-au certat sau agresat, insa barbatul era foarte tacut si s-a plans ca se simte rau de mai multe ori. De asemenea, dupa incident, au constatat ca gazul de la masina de gatit din bucatarie era deschis, fiind lasat astfel de catre barbatul de 48 de ani, intrucat acesta a fost singurul care a folosit aragazul. Cadavrul a fost depus la Morga Spitalului Judetean de Urgenta Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor mortii. S-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.