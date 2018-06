Moarte socanta in cazul unui barbat din Ostra

Moarte socanta in cazul unui barbat de 29 de ani din comuna Ostra. Joi seara, acesta, aflandu-se la domiciliul sau impreuna cu familia, a consumat bauturi alcoolice, ajungand in avansata stare de ebrietate. In jurul orei 22.30 a mers la baie si s-a lovit cu mana stanga in sticla de la usa de acces in baie, taindu-se intr-un ciob si provocandu-si o plaga adanca la antebrat. Acesta a inceput sa sangereze abundent si a cazut in baie. Sotia l-a alertat pe cumnatul sau care a venit si impreuna l-au ridicat pe barbat si l-au dus in dormitor pe pat, dupa care au solicitat o ambulanta. Un echipaj de ambulanta i-a acordat primele ingrijiri, dar din cauza pierderii unei cantitati mari de sange, acesta a intrat in stop cardio-respirator fiind resuscitat. La un moment dat, barbatul si-a revenit si a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului. La unitatea medicala, din cauza starii in care acesta se afla si a pierderii unei cantitati mari de sange, tanarul a intrat in stop cardio-respirator si a decedat la ora 01.15. In urma efectuarii necropsiei, urmeaza sa se stabilieasca cauza decesului.