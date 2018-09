Moarte subita, pe terasa unui restaurant din Vatra Dornei

Moarte subita, pe o terasa in Vatra Dornei. Un barbat de 62 de ani, din Timisoara, a cazut la pamant tocmai cand se pregatea sa plece de pe terasa pe care servise masa impreuna cu fiul sau. O femeie, angajata la un magazin din zona, l-a vazut si a sunat la 112. Fiul barbatului se afla in restaurant, unde achita nota de plata. Timisoreanul se deplasa impreuna cu fiul sau, cu autoturismul dinspre localitatea Jijia, judetul Botosani, spre municipiul Timisoara, fiind in tranzit prin Vatra Dornei, unde cei doi au oprit sa serveasca masa la o terasa. Dupa ce s-a sunat la 112, la fata locului s-a deplasat un echipaj de ambulanta. S-au efectuat in zadar, minute intregi manevre de resuscitare. In final medicii au declarat decesul. Cu ocazia audierii, fiul acestuia a declarat politistilor ca tatal sau suferea de diabet, avea probleme cardiace si in ultima vreme se plangea de insuficienta respiratorie. A fost anuntat Serviciul de Medicina Legala Campulung Moldovenesc in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului.Politistii au deschis dosar de cercetare penala in acest caz.