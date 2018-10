Moarte suspecta, la Gura Humorului. Cadavrul unui barbat, gasit de un pescar in albia unui parau

Nu se cunoaste la acest moment in ce conditii a decedat barbatul si acum a ajuns in apa. Politistii fac cercetari.

Cadavrul unui barbat a fost gasit, luni, intamplator, in albia paraului Moldova, in zona Podul Izvor din Gura Humorului. Un pescar a observat trupul si a sunat la 112. Cadavrul a fost extras din apa de catre un echipaj de pompieri. In urma verificarilor si investigatiilor efectuate de politisti s-a stabilit identitatea persoanei decedate ca fiind Zugravu Viorel, de 42 ani, domiciliat in comuna Poienari, judetul Neamt. Barbatul a ajuns in orasul Gura Humorului pe 28 septembrie si si-a petrecut noaptea la ferma unui localnic. In dimineata de zilei de 29 septembrie a plecat insa, fara a anunta pe nimeni, intr-o directie necunoscuta, si nu a mai fost vazut de atunci. Procedandu-se la examinarea cadavrului nu au fost identificate urme de violenta. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, politistii asteptand efectuarea necropsiei.Ei vor sa stabileasca circumstantele in care a murit barbatul, daca a fost vorba despre o crima sau despre un accident.