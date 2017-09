Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.

Moarte suspecta. Cadavrul unui barbat, scos din raul Moldova, la Vama. Marti dimineata, un barbat de 53 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a vazut cadavrul unui barbat in raul Moldova, sub podul Salatruc, pe raza comunei Vama. Barbatul a sunat imediat la 112. La fata locului au ajuns pompierii si politistii. Lucratorii de la ISU Campulung Moldovenesc au scos trupul neinsufletit din apa care avea o adancime de circa 30-40 de centimetri. Cadavrul era in stare de putrefactie. Un medic legist a facut o examinare externa a acestuia si a constatat leziuni specifice caderii in apa si lovirii de pietre. Intrucat in noaptea de 31 august spre 1 septembrie in acea zona a fost dat disparut Adrian Velicu, de 30 de ani, din comuna Radovanu, judetul Calarasi, cadavrul a fost prezentat unui consatean al persoanei disparute. Acesta a declarat ca este vorba despre tanarul de 30 de ani, din judetul Calarasi. S-a luat legatura cu membrii familiei acestuia, pentru identificarea barbatului. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei decesului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "ucidere din culpa". Adrian Velicu, in noaptea de 31 august spre 1 septembrie, a plecat de la o pensiune din comuna Vama, unde era cazat cu mai multi muncitori si nu a mai revenit.