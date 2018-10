Moartea suspecta a unui bebelus de 3 luni, cercetata de politisti. Micuta a ajuns fara suflare la spital

Moartea suspecta a unei fetite de 3 luni, cercetata de politistii de la Siret. Micuta a fost adusa cu ambulanta la Spitalului de Boli Cronice Siret, iar medicii nu au putut decat sa constate decesul, fapt pentru care a fost sesizata Politia. Fetita a fost adusa impreuna cu mama sa iar femeia a declarat medicilor ca peste noapte si-a alaptat fetita cu biberonul, dupa care amandoua au adormit. Dimineata insa, cand s-a trezit, mama a constatat ca fiica sa nu mai raspundea la stimulii externi, motiv pentru care a apelat numarul de urgenta 112. Cel mai probabil, spun medicii, peste noapte bebelusul a regurgitat laptele baut si s-a inecat cu el, sufocandu-se in final. Cadavrul nu prezenta semne de violenta si au fost anuntati medicii legisti de la Radauti, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului. Politistii au intocmit in acest caz dosar penal de cercetare.