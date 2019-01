Moartea unui bebelus de cinci luni din Vicovu de Sus, cercetata de politisti

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "ucidere din culpa".

Politistii au deschis o ancheta la Vicovu de Sus privind moartea in conditii suspecte a unui bebelus de numai cinci luni. Astfel, duminica dimineata, oamenii legii au fost sesizati de medicii urgentisti din cadrul Spitalul Municipal Radauti ca a fost adus decedat un minor de cinci luni, domiciliat in orasul Vicovu de Sus. Mama baietelului a declarat ca sambata seara, fiului sau i s-a facut rau, in sensul ca a vomitat. Acesta fusese hranit de mama sa. Duminica dimineata, aproximativ in jurul orei 08:00, femeia a observat ca bebelusul respira greu. Mama a urcat baietelul in masina unei rude si l-au transportat impreuna la Spitalul Municipal Radauti. Din nefericire, la spital, medicii nu au mai putut face nimic pentru bebelus, fiind declarat decesul. A fost anuntat C.M.L Radauti in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a imprejurarilor producerii decesului. Despre tragedie au fost informate Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei orasului Vicovu de Sus si Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "ucidere din culpa".