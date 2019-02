Moartea unui copil de 3 ani, din Dornesti, cercetata de politisti

Dosar penal de cercetare in cazul unui copil de 3 ani, din Dornesti, care a decedat la primele ore ale diminetii de marti.

Conform celor declarate de mama, baietelului i s-a facut rau iar femeia, fiind foarte speriata, l-a luat in brate pentru a se deplasa la parintii ei, care locuiesc in apropiere. Pe drum insa copilul a intrat in stop cardio respirator. Marti dimineata mama a sunat la 112 si a solicitat interventia ambulantei la fata locului, insa personalul medical nu a putut sa il stabilizeze pe minor, constatand decesul acestuia. Cu ocazia examinarii sumare a cadavrului acesta nu prezenta semne vizibile de violenta.

In urma cercetarilor de pana acum, a reiesit ca minorul s-a nascut cu o malformatie congenitala, fapt pentru care a stat internat de mai multe ori in diferite spitale. Ultima data copilul a stat internat la spitalul din Radauti, intre 25 ianuarie si 04 februarie, fiind externat cu urmatoarele diagnostice: distrofie gradul I, pneumonie interstitiala, insuficienta respiratorie acuta, faringita acuta, sindrom de deshidratare, tretapareza spastica si retard psihomotor. Cadavrul minorului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei si a stabilirii cauzei decesului. In cauza se efectueaza cercetari privind infractiunea de ucidere din culpa.