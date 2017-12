Mobilizare de forte la Falticeni, dupa ce un barbat a uitat unde si-a parcat masina si a reclamat ca a fost furata

Un falticenean a alertat aiurea politistii de la Rutiera ca autoturismul i-a fost furat. Barbatul de 38 de ani a sunat la primele ore ale diminetii la 112 si a reclamat ca peste noapte i-a fost sustras autoturismul proprietate personala. Politistii s-au mobilizat, eu facut filtre in trafic dar si cautari. Maina era inchisa si nu avea urme de fortare. A fost anuntat proprietarul, care a venit la fata locului. Luat la intrebari de politisti, acesta a recunoscut ca s-a replasat cu masina prin oras dupa care a consumat bauturi alcoolice, impreuna cu un amic. Barbatul a marturisit ca a uitat efectiv locul in care si-a parcat autoturismul, el fiind cel care l-a lasat acolo.Acesta a fost sanctionat pentru ca a sunat nejustificat la 112, in cauza nefiind vorba despre un furt.