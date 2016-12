Mobilizare de forte pentru gasirea si salvarea a doi frati care au plecat in padure la lemne si nu s-au mai intors FOTO

Unul dintre tineri a fost grav ranit. Din cauza drumului inaccesibil mijloacelor auto, dupa acordarea primului ajutor medical, pompierii militari au improvizat o targa si au transportat victima, pe o distanta de circa cinci kilometri.

O femeie din orasul Frasin a sesizat la S.N.U.A.U. 112, marti, in jurul orei 21.00, ca fiii sai de 21 ani si respectiv de 23 ani, au plecat in padure dupa lemne de foc si nu au mai revenit la domiciliu. Imediat, autoritatile au intrat in alerta si pentru gasirea celor doi frati au actionat cu mai multe echipe de salvare, alcatuite din zece jandarmi de la posturile montane din Gura Humorului si Frasin, sapte militari de la subunitatile I.S.U. din Campulung Moldovenesc si Gura Humorului, sapte politisti de la Politia Orasului Frasin, doi padurari si zece localnici. Cautarile au vizat o zona extinsa, pe raza cantoanelor silvice Valea Seaca si Bahna, iar cele doua persoane au fost gasite in jurul orei 23.30, in zona cunoscuta sub denumirea de "Ascutita la Zahar", in aria Cantonului Silvic Valea Seaca. Unul din frati, in varsta de 23 de ani, era in stare de inconstienta si prezenta un traumatism cranian sever, iar celalalt, in varsta de 21 de ani era constient, fara sa prezinte marci traumatice. In urma verificarilor, a rezultat faptul ca, in jurul orei 12.30, cei doi au taiat un arbore, care a cazut peste unul din frati, ranindu-l grav in zona capului. Din acel moment, fratele sau a avut grija de el, a facut focul pentru a se incalzi si nu a plecat dupa ajutoare, in speranta ca vor fi gasiti de cineva. Din cauza drumului inaccesibil mijloacelor auto, dupa acordarea primului ajutor medical, pompierii militari au improvizat o targa si au transportat victima, pe o distanta de circa cinci kilometri, pana in zona drumului forestier "Salatruc", de pe raza comunei Vama, de unde a fost preluat de catre o autosanitara a Serviciului de Ambulanta Judetean si transportat la Centrul de Primire Urgente Gura Humorului. Cel de-al doilea tanar a fost evaluat de catre echipajul paramedicilor pompieri SMURD, ulterior acesta refuzand transportul la o unitate spitaliceasca.