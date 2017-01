Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui autovehicul fara permis de conducere, uz de fals si fals material in inscrisuri oficiale.

Moldovean prins cu permis de conducere fals de politistii suceveni. Marti, in jurul orei 19.00, un echipaj de politie rutiera, in timp ce efectua serviciul de supraveghere si control trafic pe DN 17, din comuna Cosna, sat Podu Cosnei, a depistat cu aparatul radar un autoturism ce se deplasa cu viteza de 79 km/h in localitate, motiv pentru care s-a procedat la oprirea acestuia. Conducatorul auto a prezentat pentru control documentele autoturismului eliberate de autoritatile cehe, pasaport temporar roman si un permis de conducere eliberat de catre autoritatile romane. In urma verificarii documentelor s-a stabilit ca la volanul autoturismului se afla un barbat de 39 ani, din Republica Moldova, ocazie cu care s-a procedat la verificarea in baza de date. Oamenii legii au stabilit ca acesta nu detine permis de conducere eliberat de autoritatile romane valabil pentru vreo categorie, iar permisul de conducere prezentat este fals. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui autovehicul fara permis de conducere, uz de fals si fals material in inscrisuri oficiale.