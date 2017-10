Mort de beat si cu permisul retinut, un sofer a intrat pe contrasens si a izbit frontal un alt autovehicul FOTO

Barbatul de 35 de ani din comuna Cornu Luncii avea o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat s-a urcat la volan beat si cu permisul retinut, a intrat pe contrasens si a izbit frontal un alt autovehicul. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 18.30, pe D.N 2, intre localitatile Darmanesti si Danila. Un barbat de 35 de ani, din comuna Cornu Luncii, avand permisul retinut din anul 2016, in timp ce conducea autoutilitara marca Ford Transit, a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu autoturismul marca Ford Focus, condus de un barbat de 39 ani, din comuna Viisoara, judetul Botosani. Din accident a rezultat vatamarea corporala a barbatului de 39 de ani, precum si a unui barbat de 48 ani, pasager in autoutilitara marca Ford. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul soferului din Botosani si 1,46 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul din Cornu Luncii, dupa care li s-au prelevat mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".