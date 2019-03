Mort de beat, un individ s-a izbit cu masina intr-un stalp de electricitate si un gard

Totodata, politistii au stabilit ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Un barbat de 41 de ani, din localitatea Draguseni, s-a urcat mort de beat si fara permis la volan si s-a izbit cu masina intr-un stalp de electicitate si un gard. Accidentul a avut loc pe un drum comunal de pe raza localitatii Draguseni, miercuri, in jurul orei 13.00. Barbatul a intrat cu masina chiar in gardul gospodariei sale. El a fost identificat de politisti in locuinta sa. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i-au fost prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, politistii au stabilit ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".