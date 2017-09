Mort de beat, un sofer din Vicovu de Sus a intrat cu masina intr-o caruta dupa care a fugit de la fata locului FOTO

Soferul a fost identificat de politisti si retinut pentru 24 de ore. Cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia.

Mort de beat, un sofer din Vicovu de Sus a intrat cu masina intr-o caruta dupa care a fugit de la fata locului. Luni, in jurul orei 15.00, pe strada Stefan cel Mare, din orasul Vicovu de Sus un barbat, de 38 ani, localnic, in timp ce conducea autoturismul proprietate marca Opel Vectra, intr-o curba la dreapta, a intrat in coliziune cu atelajul hipo condus de un barbat de 66 ani, din comuna Putna. Din accident a rezultat vatamarea corporala a carutasului. Dupa producerea accidentului soferul a parasit locul faptei la volanul autoturismului condus, fiind identificat ulterior. Ranitul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism toraco-lombar, traumatism genunchi si gamba si traumatism maini bilateral. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Acesta a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul IPJ Suceava, urmand ca marti sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, in vedeea luarii unei masuri preventive. Cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia.