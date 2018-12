Mos Craciun adus de Primaria Suceava a impartit copiilor 5.000 de cadouri VIDEO

Primaria Suceava l-a adus si in acest an pe Mos Craciun in centrul Sucevei, la bradul de pe esplanada Casei de Cultura, unde miercuri seara au fost impartite copiilor cuminti 5.000 de cadouri. Maestru de ceremonii a fost chiar primarul Ion Lungu, care a replicat ca desi este grizonat, totusi nu este el Mos Craciun. Darurile au fost impartite copiilor pe acorduri de colinde, cantate de elevi de la Colegiul National Mihai Eminescu si de la Seminarul Teologic Mitropolit Dosoftei. 'Iata ca si in acest an Primaria municipiului Suceava si Consiliul Local l-au contactat pe Mos Craciun si am convenit cu el sa vina sa aduca cadouri copiilor cuminti. Ma bucur ca sunteti in numar destul de mare aici. Noi am facut eforturi in acest an Primaria si Consiliul Local sa amenajam cat mai frumos aceasta zona, sa avem un brad frumos', a explicat Ion Lungu.